Pellegrini: “Il Feyenoord ha parlato troppo. Una volta la Roma non avrebbe recuperato dopo l’1-1” – VIDEO

Lorenzo Pellegrini ha parlato ai canali della Roma dopo la vittoria contro il Feyenoord. Il capitano romanista è stato grande protagonista della rimonta. In tutti e 4 i gol, infatti, ha avuto un peso determinante. Queste le parole del numero 7 giallorosso:

La partita?

“Secondo me non era meritata neanche la sconfitta dell’andata. Siamo tanto contenti, loro sono un’ottima squadra ma per noi hanno parlato troppo. Hanno parlato tanto della rivincita, invece oggi abbiamo dimostrato che lo volevamo più noi”.

La crescita della squadra si vede anche dal cambiamento delle piccole cose.

“Il grande merito è del gruppo, del mister e dello staff: è una cosa che ti entra dentro dare sempre il massimo. Ci hanno segnato il gol dell’1-1 verso la fine, una volta la Roma non lo avrebbe recuperato, invece oggi le cose sono cambiate: non molliamo mai. Noi come la nostra gente scendiamo in campo e diamo tutto”.