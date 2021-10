Pellegrini dopo il rinnovo: “È impossibile spiegare questa emozione. Cerco di ripagare l’importanza dando il 110% tutti i giorni”

Lorenzo Pellegrini, capitano della Roma, è intervenuto tramite il sito ufficiale del club fresco di rinnovo contrattuale fino al 2026. Queste le sue parole:

“È impossibile spiegare questa emozione, è quello che ho sempre voluto: era arrivato il momento di legarmi alla squadra della mia città. Non potrei provare un’emozione più grande di questa. Sono davvero orgoglioso che i presidenti, Tiago e anche il mister mi abbiano sempre fatto sentire importante: io cerco di ripagarli in campo tutti i giorni dando il 110 per cento, con l’obiettivo di continuare a migliorare sempre per vincere”.