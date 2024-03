La Roma è pronta per far uscire una nuova chicca con Adidas. A lanciare il primo indizio è stata la società giallorossa attraverso i proprio account ufficiali, che alle 19.27 ha pubblicato un video teaser. La clip dura pochi secondi, e riprende il gol di Marco Delvecchio nel derby contro la Lazio nella stagione ’98/’99. Con molta probabilità è in arrivo un kit limited edition in vista del prossima stracittadina contro i biancocelesti in programma sabato 6 aprile.