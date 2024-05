La Roma questa sera scenderà in campo per una delle sfide che vale un’intera stagione. Sarà Roma contro Bayer Leverkusen. All’Olimpico questa sera un nuovo sold out, saranno più di 60.000 i tifosi pronti a sostenere i giallorossi. Il capitano Lorenzo Pellegrini, ha caricato sul suo profilo Instagram un post che ritrae l’atmosfera della stadio Olimpico. Gesto che sicuramente ha riscosso tanta approvazione e caricato ancora di più i sostenitori della Roma.