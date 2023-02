Dybala non si ferma mai: allenamento nel giorno di riposo – FOTO

Anche nel giorno di riposo concesso da Mourinho (la ripresa degli allenamenti è fissata domani alle ore 11.00), Paulo Dybala è già concentrato per la trasferta austriaca. Non contento della rete segnata ieri contro il Lecce, come postato sul suo profilo Instagram lo vediamo impegnato in una seduta di allenamento. Immagine però che potrebbe far preoccupare i tifosi giallorossi vista l’evidente fasciatura al ginocchio sinistro del campione del mondo argentino. Torna subito in mente il 9 Ottobre 2022 dove proprio il n.21 giallorosso calciando il rigore del definitivo 2-1 ha subito un infortunio che lo ha costretto a rimanere a lungo lontano dal terreno di gioco nel match di andata contro il Lecce.