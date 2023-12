Corriere dello Sport (A. Mi.) – L’Olimpico. Stadio nel quale Ranieri è stato protagonista di un momento immortalato dalle tv, con quel labiale accusatorio (“sei un miracolato”) contro Paredes. “Quelle sono cose che nascono e finiscono in campo, non vale la pena tornarci”.

Così come non vale la pena pensare troppo al proprio futuro: “Quando sono tornato qui due anni fa non ero pronto, ero indietro a livello fisico e mentale. Piano piano mi sono ritagliato uno spazio e ne sono felice. Devo ringraziare Italiano e lo staff che hanno sempre dimostrato fiducia nei miei confronti. Mi sento migliorato in tanti aspetti grazie al lavoro fatto in questo periodo con la Fiorentina. Ora bisogna guardare a questa partita, al primo posto nel girone”.