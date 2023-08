Si è ripresentato con un video dai canali ufficiali del club il centrocampista argentino Leandro Paredes. Un contenuto che ripercorre anche le tappe del passato giallorosso, oltre alla decisione inedita e “pesante” legata al numero di maglia. La scelta è ricaduta sul n.16, maglia indossata a lungo da Daniele De Rossi, anima romanista sul campo e fuori. Una scelta che lascia di stucco e che sicuramente Paredes farà il possibile per onorare con orgoglio in giro per i campi d’Europa sulle orme di uno dei più amati calciatori della storia recente.

In un’intervista ai canali ufficiali del club ha spiegato la sua scelta: “Senza l’autorizzazione di Daniele non l’avrei presa. Lui mi ha mandato un messaggio e mi ha detto che per lui sarebbe stato un piacere. Per me sarà un onore, ho un grandissimo rispetto e sono grato a lui per come mi ha trattato dentro al campo e fuori. Lo saluto”.