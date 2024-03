Pablo Daniel Osvaldo si espone drasticamente sui social e chiede aiuto. L’ex attaccante della Roma, ha fatto un annuncio shock sul proprio profilo Instagram, in lacrime ha dichiarato di soffrire di depressione e dipendenze. Queste le sue parole:

“Faccio questo video per chiarire alcune cose e rivelare alcune cose sulla mia vita. È difficile per me fare questo video, mai sono stato così, non me la sto passando bene per niente. Innanzitutto la cosa con Daniele è una menzogna, sono molto pentito. Desidero raccontare alcune cose della mia vita, ho la necessità di parlare. È da tanto che lotto contro una depressione molto grande, alcol, droga, sto in un momento e vorrei condividerlo con voi. Sono in cura psichiatrica, sto prendendo medicinali, ho un problema specifico che mi porta all’autodistruzione. Vivo solo, chiuso in casa, non esco, non faccio nulla di produttivo nella mia vita, non mi va di alzarmi dal letto. Voglio raccontare tutto questo perché penso che l’unica maniera per uscirne sia dirlo alla gente. Chiedo perdono a Daniela, perché sta pagando ora per colpa mia e sta vivendo delle cose che non dovrebbe passare. Non racconto questo per fare la vittima, per nulla, ma perché possiate capire che tutto ha a che fare con la mia mancanza di autostima, con il mio problema. È difficile uscirne, continuo a cadere e mi costa molto andare avanti. Sono stato un calciatore di elite, ma mi sta costando molto uscire da questa situazione. Mi costa molto aprirmi, mi costa molto uscire dalla realtà che genera la mia testa, che non è reale. Per me è difficile distinguere ciò che è reale e ciò che la mia testa inventa. Da soli, non se ne esce, può succedere a chiunque. Chiedo perdono ai miei amici, alla mia famiglia, ai miei figli e Daniela. Sento che se tutti sanno cosa mi sta accadendo non posso scappare, devo trovare una soluzione”.