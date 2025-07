La Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) – Massara sta lavorando per portare alla corte di Gasperini i primi rinforzi. I nomi caldi sono Rios e Wesley: c’è l’accordo con i giocatori ma manca quello con i rispettivi club, Palmeiras e Flamengo. Il primo, però, ha rinunciato a circa 3 milioni di euro per accelerare la trattativa. Il Palmeiras è irremovibile e ha fatto sapere che i 25 milioni offerti ancora non vanno bene.

La Roma resta fiduciosa. Simile il discorso per Wesley. Il club giallorosso ha offerto 20 milioni più 5 di bonus, il Flamengo vuole i 25 milioni garantiti. Il primo colpo, però, potrebbe essere Ferguson. Anche qui, c’è l’accordo con il giocatore ma manca quello con il club, il Brighton.