La Lazio in piena crisi cerca di rimediare in vista di un futuro che sembra non promettere nulla di buono. Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb.com Lotito avrebbe puntato tutto sull’ex giallorosso Zaniolo. Su di lui anche altri club di Serie A: Milan, Fiorentina e Napoli. Inoltre alla Roma spetteranno 2 milioni di euro in caso di qualsiasi futura vendita che superi i 20 milioni da parte del Galatasaray. Altrimenti, ai giallorossi arriverà il 20% sulla differenza tra il prezzo di vendita e i 16,5 milioni spesi dai turchi un anno.