Stasera i giallorossi scenderanno in campo per il match di ritorno di Europa League contro il Brighton. A sostenerli ci saranno circa 1500 tifosi romanisti. La polizia ha messo in atto un nuovo piano di sicurezza, niente navette per raggiungere lo stadio e aumento della presenza dei poliziotti. La sicurezza accompagnerà i sostenitori dal meeting point (The King and Queen Pub) fino alla stazione dei treni. Questo quanto riporta theargus.co.uk:

“Ci sarà una maggiore presenza della polizia a Brighton in vista della partita di calcio tra Brighton e Hove Albion e Roma. La polizia del Sussex sta lavorando in stretta collaborazione con il Brighton e l’Hove Albion Football Club, la Roma, la UEFA e altri servizi di emergenza per valutare le soluzioni migliori – afferma un portavoce della polizia di Sussex -. Dobbiamo offrire un supporto sufficiente ai tifosi che visitano la città per la prima volta, garantendo a tutti un’esperienza sicura e piacevole. La sicurezza all’interno dello stadio rimane responsabilità del club e sarà supportata dalla polizia locale”.