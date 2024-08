Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Si è chiuso ieri il ritiro della Roma in Inghilterra con l’ultima amichevole contro l’Everton (1-1) e un lungo lavoro di preparazione a Burton. Al St George Park la squadra giallorossa ha potuto lavorare tra tante doppie sedute, test amichevoli e un centro sportivo di altissimo livello. Questa mattina la squadra di De Rossi si radunerà nuovamente a Trigoria per un allenamento di scarico e per ricevere dal tecnico le indicazioni sulla partita. Domani il gruppo avrà un giorno di riposo per recuperare le energie dopo una settimana di duro lavoro e per stare un po’ con le rispettive famiglie.