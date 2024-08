La Roma continua ad allenarsi dopo l’1-1 ottenuto ieri in amichevole contro l’Everton. I giallorossi sono rientrati nella Capitale dopo la tournée in Inghilterra, dove sono stati ospiti al St George’s Park. I giocatori che sono scesi in campo ieri svolgeranno un lavoro di scarico, mentre per gli altri è prevista una partitella non ufficiale contro l’Ostiamare. Con la Roma in porta ci sarà Marin, mentre Ryan sarà schierato tra i pali dell’Ostiamare.