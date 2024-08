Rispunta il terzino Assignon

Il Tempo (M. Cirulli) – Ritorno di fiamma per Assignon. Nonostante si stia continuando a lavorare per cedere i numerosi esuberi in rosa, Ghisolfi vuole provare a consegnare a De Rossi le ultime pedine per rendere completa la squadra in vista dell’esordio stagionale in Serie A contro il Cagliari di domenica prossima. Si sono riallacciati i rapporti con il Rennes per Assignon. La Roma si è fatta subito sotto con un’offerta di prestito con diritto di riscatto, rimandata tuttavia immediatamente al mittente da parte di Massara. Il club francese valuta il classe 2000 11 milioni di euro. Non è tuttavia l’unico ruolo in cui si cercano soluzioni sul mercato. A centrocampo interessa Soumare del Leicester, mentre per il centrale difensivo, in caso di cessione di uno tra Kumbulla e Smalling, si stanno valutando i profili di Badé del Siviglia e di De Winter del Genoa.