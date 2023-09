Il Tempo (M.Cirulli) – Oggi il ritorno a Trigoria per valutare le condizioni di Renato Sanches. Dopo la vittoria contro lo Sheriff in Transnistria di ieri, la Roma sbarcherà in mattinata nella Capitale per iniziare da subito a preparare la quinta giornata di campionato che vedrà i giallorossi affrontare il Torino in trasferta. Mourinho e il suo staff dovranno fare i conti nuovamente con l’inferme- ria. Durante la partita di ieri si è fermato Renato Sanches: il centrocampista portoghese ha dovuto alzare bandiera bianca dopo poco meno di mezz’ora, lasciando il campo a Paredes, protagonista nella punizione del gol del primo vantaggio della Roma. L’ex Bayern e PSG ha avvertito un risentimento muscolare alla coscia destra che verrà valutato oggi mentre la squadra svolgerà una sessione defaticante – l’unica oltre alla rifinitura di sabato prima della partenza per Torino.

Oltre a Sanches i giallorossi cercheranno di recuperare anche Pellegrini e Smalling. Il centrocampista è ancora alle prese con il risentimento al flessore destro rimediato con l’Italia, così come Smalling, che non ha preso parte agli ultimi allenamenti a Trigoria e alle sfide contro Sheriff ed Empoli. Contro i granata Mourinho potrà tuttavia contare nuovamente su Azmoun e Kristensen. I due nuovi acquisti del mercato estivo non hanno preso parte alla trasferta europea a causa della loro esclusione dalla lista UEFA a causa dei limiti del Settlement Agreement.