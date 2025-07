Roma, al via la Fase 2 della campagna abbonamenti 2025/26: spazio alla waiting list

Dopo il grande successo della prima fase, la campagna abbonamenti dell’AS Roma per la stagione 2025/2026 entra ufficialmente nel vivo con l’apertura della Fase 2, riservata ai tifosi iscritti alla lista d’attesa ufficiale del club.

Secondo quanto appreso dalla redazione di Vocegiallorossa.it, al termine della Fase 1 sono state sottoscritte oltre 36.000 tessere, con un tasso di rinnovo che ha toccato quota 94%, uno dei più alti degli ultimi anni. Numeri che confermano il forte attaccamento della tifoseria alla squadra, in vista della nuova stagione.

La Fase 2 ha preso il via oggi, mercoledì 3 luglio, alle ore 12:00, e proseguirà fino alle 14:59 di giovedì 4 luglio. Sarà dedicata ai 12.233 tifosi registrati nella waiting list, che avranno la possibilità di accedere in via prioritaria all’acquisto degli abbonamenti residui.

Le modalità di accesso

Ogni tifoso iscritto riceverà una comunicazione ufficiale via email, contenente le istruzioni dettagliate per completare la procedura. Sarà possibile acquistare un solo abbonamento per ogni codice voucher, fino a esaurimento disponibilità.

La waiting list era stata attivata a seguito della chiusura della campagna abbonamenti 2024/2025, conclusa il 27 giugno scorso. Le iscrizioni sono rimaste aperte fino al 7 maggio 2025, offrendo a chi non era riuscito a rinnovare o acquistare in precedenza un’opportunità concreta per garantirsi un posto allo stadio Olimpico.

Con la seconda fase ora in corso, la Roma si prepara a registrare numeri ulteriormente significativi, consolidando un rapporto sempre più solido e partecipato con la propria base di tifosi.