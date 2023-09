Bryan Cristante è stato intervistato ai canali ufficiali del club dopo la vittoria contro lo Sheriff in Moldavia. Queste le parole del centrocampista, autore dell’assist per Lukaku:

“Era importante vincere qui fuori casa, abbiamo avuto l’esperienza dell’anno scorso che se non vinci rischi di finire secondo e devi fare un turno in più. Volevamo vincere per partire bene perché vogliamo arrivare primi nel girone”.

Queste sono partite trappola, le abbiamo gestite bene.

“Sì assolutamente, sono partite difficili perché loro mettono più del 100%. Magari all’inizio non siamo partiti benissimo ma poi durante la partita l’abbiamo gestita bene”.

Sei sempre più leader di questa squadra. Quanto è importante per te trovare questa continuità?

“L’importante è vincere, poi chi gioca o non gioca va bene. L’importante è vincere, venire qua, fare ottime partite e grandi risultati. Poi è chiaro, più si gioca e meglio è”.