Evan N’Dicka non ha problemi cardiologici e tornerà presto in campo. Infatti come riportato da Gianluca Lengua su Il Messaggero, la vista di idoneità sportiva a cui si è sotto posto il difensore ha escluso nuovamente eventuali problematiche cardiache. Appena sarà risolto il trauma toracico con minimo pneumotorace sinistro il numero 5 giallorosso tornerà ad allenarsi con il gruppo. La speranza è riaverlo a disposizione contro il Bayer Leverkusen,