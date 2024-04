Il futuro di Lukaku è ancora del tutto incerto. Difficilmente la Roma riuscirà a trattenere il centravanti belga, visto che la richiesta del Chelsea per il suo cartellino si aggira intorno ai 43 milioni di euro. Ma quale sarà la squadra di Big Rom la prossima stagione è tutto da vedere; infatti non è totalmente da escludere un ritorno, l’ennesimo, proprio ai Blues. A tal proposito si è espresso Pochettino, l’allenatore del Chelsea: “È un nostro giocatore, quindi è ovvio che saremo attenti. È un’opzione, ma ancora non abbiamo preso alcuna decisione in merito”.