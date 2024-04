La Repubblica (M. Juric) – Due giorni dopo la grande paura, arrivano le buone notizie su Evan Ndicka. Il difensore giallorosso, colto da malore durante Udinese-Roma, è stato dimesso ieri pomeriggio dall’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.

Gli esami effettuati nella mattinata hanno dato esito positivo, da qui il via libera per tornare a Roma. Nei prossimi giorni si capiranno meglio i tempi per un suo ritorno all’attività agonistica, che superata la grande paura, potrà essere già in questo finale di stagione. La salute dei calciatori è quindi un tema popolarissimo. Tanto da far intervenire anche la politica.

Questa volta con effetti deleteri: il tweet di Lucio Malan, capogruppo di Fratelli d’Italia al Senato, ha avuto l’effetto di scatenare i No Vax e di alimentare una polemica attorno alle condizioni del difensore giallorosso. Ecco l’intervento del meloniano, più volte accusato di fare disinformazione sul Covid e sui vaccini: “Le drammatiche immagini del malore di Evan Ndicka. A lui auguri di rapida e completa guarigione. Questi episodi sono troppo frequenti e va fatta chiarezza sulle dimensioni numeriche e sulle cause”.

Apriti cielo. A seguire l’intervento del senatore sono una serie di commenti a marchio negazionista. Ecco il primo: “Troppe (le drammatiche immagini, ndr) e non solo sui campi di calcio! Ma che atleti abbiano così tanti problemi circolatori e di cuore è ancora più strano”.