Zeki Celik, terzino della Roma, affronterà questa sera il Montenegro con la propria Nazionale: la Turchia. Il ct Vincenzo Montella, ex attaccante della Roma, non ha inserito Celik nell’undici titolare. Per questo motivo il giallorosso si accomoderà inizialmente in panchina, come riferito dall’account della Nazionale turca su X.

A Millî Takımımızın, Karadağ karşısında sahaya çıkacak 11’i belli oldu. #BizimÇocuklar🇹🇷 #TURMNE #UNL 11’imiz: Uğurcan Çakır, Merih Demiral, Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Hakan Çalhanoğlu, Abdülkerim Bardakcı, Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu, Yunus… pic.twitter.com/IxvNb2XtaN — Türkiye #BizimÇocuklar 🇹🇷 (@MilliTakimlar) October 11, 2024

Foto: [Alex Grimm] via [Getty Images].