Zeki Celik, terzino della Roma, affronterà questa sera il Montenegro con la propria Nazionale: la Turchia. Il ct Vincenzo Montella, ex attaccante della Roma, non ha inserito Celik nell’undici titolare. Per questo motivo il giallorosso si accomoderà inizialmente in panchina, come riferito dall’account della Nazionale turca su X. 

Foto: [Alex Grimm] via [Getty Images].

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