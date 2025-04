Nuno Tavares ha riportato, nella sfida contro l’Atalanta, una lesione muscolare alla coscia sinistra: questo l’esito degli esami, con conseguenze importanti per la Lazio, in piena corsa per Europa League e posto Champions. Niente derby per il terzino sinistro di Baroni, costretto a saltare anche la gara d’andata contro il Bodo Glimt. Nel match vinto a Bergamo, a prendere il suo posto è stato Luca Pellegrini: chissà se il tecnico adotterà nuovamente questa soluzione.