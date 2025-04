L’icona del centrocampo della Roma Raja Nainggolan, è stato ospite in diretta su ControCalcio. L’omonimo programma, è celebre per raccontare il mondo del calcio da una prospettiva molto schietta e critica, quasi come quella dei tifosi. Spesso anche noti volti del calcio vi partecipano per rilasciarvi un qualche opinione personale, che in qualunque altro programma di opinionismo verrebbe oscurata, se non con l’utilizzo di mezzi termini.

Ed è qui che il centrocampista belga, conosciuto anche per il suo comportamento spregiudicato fuori dal triangolo di gioco, che si è espresso in merito a due argomenti di primo piano come, la gestione di Jose Mourinho e il derby di questa domenica tra Lazio e Roma.

Sullo Special One il centrocampista è stato tutt’altro che delicato, parlando cosi di una sua esperienza allo stadio ,ai tempi in cui il portoghese allenava la panchina giallorossa: “L’anno scorso andai a vedere Roma-Salernitana. Se avessi avuto un figlio maschio lo avrei portato via a fine primo tempo. Aveva vinto la Conference ma la Roma era inguardabile”.

Il Ninja, successivamente ha voluto dedicare qualche parolina sul derby della capitale senza squilibrarsi troppo, cosa che poi non è riuscito a mentre con la sollecitazione dei 2 conduttori: “La Lazio viene da una vittoria importante (riferendosi all’Atalanta, ndr) ma i giallorossi sono favoriti, parliamoci chiaro. Sono imbattuti da tante partite. Contro la Juventus ha pareggiato contro una squadra che ha cambiato allenatore da poco”.