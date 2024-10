Artem Dovbyk, attaccante della Roma, è sceso in campo per l’Ucraina nel match contro la Georgia valido per la Nations League. Il ct Serhiy Rebrov ha schierato titolare il centravanti giallorosso che è rimasto in campo per 75′ prima di lasciare il proprio posto a Yaremchuk. La partita è terminata sul punteggio di 1-0 a favore dell’Ucraina: a segno Mudryk.

Foto: [Lluis Gene] / [AFP] via [Getty Images].