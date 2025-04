Sempre pronto quando chiamato in causa, mai una parola fuori posto, Stephan El Shaarawy è uno dei veterani di questa rosa, con 311 presenze e 64 gol. Il Faraone ha vestito la maglia della Roma dal 2016 al 2019, con una breve parentesi in Cina per circa un anno, è tornato nel 2021 a militare in giallorosso. Il numero 92 ha inviato un messaggio ai tifosi tramite l’account ufficiale della Roma: “Cosa sei per me spiegarlo non è facile…Aspettiamo un tuo video per il Fan Day”. In data 3/4 maggio, in vista del match casalingo contro la Fiorentina, l’evento si svolgerà per la terza edizione. I sostenitori giallorossi potranno inviare al club un video in cui cantano il brano “Mai Sola Mai” di Marco Conidi e comparire sui maxischermi dell’Olimpico.