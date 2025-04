Intervenuto ai microfoni di Radio Manà Sport Roma, Angelo Mangiante ha espresso un parere sul prossimo CEO della squadra giallorossa, ruolo ancora scoperto dopo le dimissioni di Lina Souloukou, buttando un nome tutt’altro che banale: “Vi stupirebbe se quel ruolo venisse occupato da Giovanni Malagò? Nella Roma mancano figure importanti e considerando che è da capire come evolverà il discorso sulla candidatura per la presidenza del CONI, ci potrebbe stare. Stiamo parlando di un profilo di altissimo livello e riconoscibile. Una figura ideale se consideriamo che i Friekdin spesso non sono a Roma”. Nessuna trattativa in corso ma solo un pensiero del giornalista, che chiude: “L’ho buttata lì”.