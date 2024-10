Zeki Celik, terzino della Roma, ha affrontato questa sera il Montenegro con la propria Nazionale: la Turchia. Il ct Vincenzo Montella, ex attaccante della Roma, non ha inserito Celik nell’undici titolare ma lo ha fatto subentrare al 62′ al posto di Muldur. La gara è terminata con una vittoria dei turchi per 1-0 grazie al gol di Kahveci.

Foto: [Alex Grimm] via [Getty Images].