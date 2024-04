Pagine Romaniste – La Roma si prepara ad affrontare la delicata sfida del Maradona, contro il Napoli di Calzona. Primo tempo equilibrato tra le due squadre. Negli ultimi 10’ i giallorossi entrano in sofferenza e il Napoli ci prova più volte. L’azione più pericolosa arriva al 40’, grande parata di Svilar su un tiro a giro di Kvaratskhelia. Nella ripresa al 57’ arriva il calcio di rigore per la Roma messo a segno da Dybala. Il Napoli non demorde e dopo 5’ la pareggia Olivera. Secondo tempo super intenso, arriva il calcio di rigore anche per il Napoli e Osimhen non sbaglia. A due minuti dal 90’ Abraham riaccende le speranze dei giallorossi e porta il risultato sul 2-2. Termina in pareggio tra Napoli e Roma.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Cajuste (69’ Traoré)(87’ Ostigard);Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

A disposizione: Contini, D’Avino, Natan, Olivera, Mazzocchi, Dendoncker, Lindstorm, Raspadori, Simeone, Ngonge.

Allenatore: Calzona.

Indisponibili: Gollini, Zielinski.

Diffidati: Lobotka, Osimhen, Mazzocchi.

Squalificati: –

Roma (4-3-3): Svilar; Kristensen (86’ Baldanzi) Mancini, N’Dicka, Spinazzola; Bove (69’ Renato S.) Cristante, Pellegrini; Dybala, Azmoun (69’ Abraham), El Shaarawy (60’ Angeliño)

A disposizione: Rui Patricio, Boer, Celik, Karsdorp, Huijsen, Aouar, Zalewski, Joao Costa.

Allenatore: De Rossi.

Indisponibili: Smalling, Lukaku.

Diffidati: Mancini, Azmoun, Lukaku, Huijsen.

Squalificati: Llorente, Paredes.

Marcatori: 57’ Dybala (R), 64’ Olivera (N)

Ammoniti: 75’ Rrahami (N), 80’ Anguissa (N)

Espulsi:

CRONACA

90’ + 5’ – Finisce 2-2 al Maradona

90’+1 – Mancini salva la Roma. Svilar respinge corto ma il 23 giallorosso anticipa per un attimo Oshimen

88’ – Pareggio della Roma con Abraham!!!

82’ – Osimhen non sbaglia e ribalta la partita

81’ – Rigore per il Napoli

80’ – Ammonito Anguissa per fallo su Dybala

75′ – Rrahami entra duro su Dybala e viene ammonito

64’ – La pareggia Olivera

57’ – Calcio di rigore per la Roma! Fallo di Juan Jesus su Azmoun

50′ – Roma pericolosa. Kristensen con un cross trova El Shaarawy. Il Faraone calcia al volo ma manda sul fondo

46’ – Inizia il secondo tempo

45’ + 1’ – Risultato fermo sullo 0-0 alla fine del primo tempo

40′ – Grande parata di Svilar su un tiro a giro di Kvaratskhelia

36′ – Grande occasione per il Napoli. Oshimen spizza un palla per Anguissa che si presenta davanti la porta ma che calcia in curva

30′ – Svilar bravissimo su Oshimen. Il portire della Roma para con il corpo un tiro forte ma da posizione defilata del numero nove di casa

18′ – Oshimen dopo un uno contro uno con N’Dicka calcia. Ma il tiro e debole e centrale

7′ – Grande chiusura di N’Dicka su Oshimen. L’ivoriano si invola e salva la Roma sulla conclusione del nigeriano

5’ – Prima occasione per la Roma da calcio d’angolo, colpo di testa che finisce alto sulla traversa

1’ – Inizia il primo tempo