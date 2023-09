Non smette di crescere il caso plusvalenze in Italia. Dopo quanto accaduto lo scorso alla Juventus, ora sembra essere il turno del Napoli. Secondo quanto riportato da Il Fatto Quotidiano, Aurelio De Laurentiis è indagato con l’accusa di falso in bilancio. Al centro dell’indagine le presunte plusvalenze fittizie intorno all’acquisto dell’attaccante Victor Osimhen nel 2020 dalla squadra francese del Lille.