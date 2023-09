Nell’estate la Roma ha ceduto due dei suoi giovani talenti al Sassuolo: Volpato e Missori. Dionisi in conferenza stampa, si è espresso proprio sull’andamento in questo avvio di stagione di Volpato. Queste le sei dichiarazioni:

“Abbiamo parlato, ho un colloquio più continuo con i giovani. È arrivato con grandi qualità ma dipende da lui quanto ci vorrà a entrare in campo, io non guardo la carta d’identità ma mi interessa l’intensità mentale e in questo momento riconosco delle qualità messe solo a sprazzi, ma è normale. Ha qualità, il percorso non è veloce, dipenderà da lui. A partita in corso può essere un giocatore importante, dall’inizio non è pronto per esserlo in questo momento. Deve lavorare per giocare un po’ di più dentro al campo e lì non puoi prenderti pause. Lui ha qualità e talento e deve lavorare sull’intensità, altrimenti potrebbe rimanere solo talento riconosciuto e non dimostrato. Ha 20 anni e sta solo a lui decidere”.