José Mourinho e giocatori, questa mattina hanno ricevuto la visita del disegnatore Done Art, che come un Re Magio ha portato dei doni al Fulvio Bernardini. L’artista voluto omaggiare i giocatori e lo staff al rientro dalle vacanze con dei ritratti fatti a mano. A Mancini ha portato un disegno che lo ritrae con un gorilla e un orso, in quello di Smalling c’è il Colosseo come sfondo e il giocatore con suo figlio in primo piano. Per Dybala un ritratto con la fidanzata Oriana, e ovviamente per Mourinho il momento più “Special” vissuto fin’ora nella Capitale… la vittoria della Conference League. Il portoghese non si è fatto scappare una battuta, dopo i ringraziamenti ha infatti detto: “Questo è vecchio già, di due anni fa”.