Il disegnatore Riccardo Fascetti, in arte Done Art, oggi ha avuto l’opportunità di recarsi al centro sportivo Fulvio Bernardini per regalare dei quadri a Josè Mourinho e calciatori. L’artista tifosissimo della Roma, disegna sin da quando era bambino e oggi ha avuto l’opportunità di esaudire un sogno nel cassetto. Negli scatti dell’artista spiccano le nuove divise da allenamento di staff tecnico e giocatori. Il colore nero prevale, mentre il simbolo Adidas e lo sponsor Toyota sono in giallo fluo. Immancabile il lupetto di Gratton (presente anche nella prima maglia ufficiale) sui colori dell’arancione.