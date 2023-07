La Uefa ha ufficializzato le cifre relative ai premi della prossima Europa League, comunicando anche le modalità in cui verrà diviso il montepremi ai club. Per Calcio e Finanza la Federcalcio continentale verserà 465 milioni di euro di euro ai 32 club che parteciperanno alla competizione 2023-2024. I 32 club qualificati alla fase a gironi di Europa League riceveranno 3,63 milioni di euro suddivisi in un acconto da 3,4 milioni e un saldo con altri 230 mila euro.

Per ogni vittoria nella competizione i club riceveranno 630 mila euro e 210 mila per un pareggio. Le vincenti dei rispettivi gironi riceveranno un bonus di 1,1 milioni di euro, mentre le seconde di 550 mila euro. Inoltre i club che si qualificheranno alla fase a eliminazione diretta riceveranno nuovamente dei bonus: 500 mila euro ai club qualificati agli spareggi, 1,2 milioni alle qualificate agli ottavi di finale, 1,8 milioni alle qualificate ai quarti di finale, 2,8 milioni a quelle qualificate in semifinale e 4,6 milioni alle finaliste. La vincente della competizione riceverà per concludere altri 4 milioni di euro.

Al market pool sarà destinato il 30% dell’importo complessivo, ovvero circa 139,5 milioni di euro. Questa cifra sarà spartita in base al valore proporzionale di ogni mercato televisivo rappresentato dai partecipanti alla seconda competizione per club d’Europa.