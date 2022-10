Mourinho: “Per vincere devi segnare. Creiamo occasioni, ma è un momento in cui facciamo fatica”

José Mourinho, allenatore della Roma, è stato intervistato durante il pre-partita di Roma-Lecce. Queste le sue parole:

MOURINHO A DAZN

Se dovesse scegliere una priorità quale sarebbe?

Vincere partite. E per vincere devi segnare. Ci sono squadre che non segnano perché non hanno opputunità, con noi è diverso: le creiamo, siamo in un momento in cui facciamo fatica.

Su Belotti…

Si allenano tutti bene. Dare opportunità con le limitazioni che abbiamo fare rotazioni in modo che in Europa League ci sia gente fresca. Belotti nell’ultima partita ha giocato 15 minuti. Se non il gol, darà alla squadra connessione e creerà spazi. Non ci sarà responsabilità su di lui.

Su Pellegrini…

Rispetto a Matic sono completamente diversi. Lorenzo è più offensivo, Matic più posizionare, di divdere il gioco e Lorenzo crea gioco. In tutte le partite ci manca sempre qualcuno. Solo con l’Inter ho avuto la possibilità di scegliere, in tutte le altre mancava sempre qualcuno. Lorenzo è importante per noi.