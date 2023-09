Corriere della Sera (G. Piacentini) –Mourinho blinda la Roma. In attesa del rientro di tutti i nazionali – l’ultimo a raggiungere Trigoria sarà Leandro Paredes, impegnato ieri sera in Bolivia con l’Argentina – l’allenatore portoghese non sa ancora su quanti calciatori potrà fare affidamento per la gara di domenica sera contro l’Empoli.

Tra oggi e domani se ne saprà di più sulle reali possibilità di vedere in campo Dybala e gli altri. L’argentino è fermo dalla gara contro il Verona mentre Pellegrini e Mancini sono tornati dal ritiro dell’Italia con problemi muscolari: mandarli in campo sarebbe un rischio che Mourinho dovrà decidere se correre d meno. Stesso discorso per Aouar e Zalewski che si sono fermati contro il Milan. Ha qualche possibilità in più Renato Sanches, il primo indisponibile in ordine cronologico, che si è infortunato dopo la prima di campionato con la Salernitana. I portoghese, nei pochi minuti giocati all’esordio, ha fatto vedere di essere l’unico, tra i centrocampisti a disposizione di Mourinho, ad avere alcune caratteristiche specifiche, come la capacità di rubare palla e far ripartire velocemente l’azione e quella di creare degli strappi in mezzo al campo.