Il Tempo (L. Pes) – Un mese all’inizio del campionato. Il tempo comincia a stringere e i lavori estivi delle varie squadre si fanno sempre più intensi, Roma compresa. Domani alle 10.30 a Trigoria, infatti, andrà in scena la seconda e ultima amichevole (a porte chiuse) della prima fase di ritiro della Roma a Trigoria. I giallorossi sfideranno il Latina (sabato scorso il successo per 4-0 con la Boreale) nella giornata che precede la partenza per l’Algarve, dove i giallorossi ultimeranno la preparazione per oltre 10 giorni. Il 2 agosto, infatti, è previsto il rientro nella Capitale, a poco più di due settimane dall’inizio della stagione quando gli uomini di Mourinho sfideranno la Salernitana all’Olimpico.

Dopo una settimana a ranghi ridotti, lo Special One lo scorso lunedì ha potuto riabbracciare anche i nazionali, assenti fino a quel momento. Tanti di loro rappresentano l’ossatura della squadra sia a livello tecnico che comportamentale, e per l’allenatore portoghese sarà fondamentale ritrovarli per il test match di domani. Nella sfida contro la Boreale Mou ha messo in campo un 3-5-2 con Aouar e il giovane Pagano ad agire da mezzali accanto a Matic e un duo d’attacco formato da Dybala e Belotti. Ora Pellegrini e Cristante pronti a riprendersi un posto nel terzetto in mediana, così come Mancini e N’Dicka potrebbero “esordire” tra i centrali. Si rivedrà Spinazzola mentre c’è curiosità per l’ultimo arrivato Kristensen. Curiosità sulle prime scelte di formazione del tecnico.

Tre i match in Portogallo per i giallorossi (ufficializzato soltanto quello con il Braga) e già in programma la sfida con il Tolosa il 6 agosto per proseguire l’estate che precede la terza annata di Mourinho in panchina. C’è da attendere invece per l’amichevole programmata, ma non ancora fissata, con il Galatasaray. Nell’affare che ha portato Zaniolo in Turchia era prevista anche una partita tra le due squadre che però non sarà questa estate visti gli impegni nei preliminari di Champions League del nuovo club di Zaniolo.