Corriere dello Sport – La Ceo della Roma, Lina Souloukou, è intervenuta oggi alla cerimonia del diplomi della nona edizione del Corso di Alta Specializzazione in Management sportivo, che si è tenuta al circolo del Foro Italico. La nuova dirigente del club giallorosso ha avuto modo di parlare al 26 studenti che – dai primi di novembre a fine marzo – hanno seguito circa 360 ore di lezione divise in 12 moduli didattici del corso della Scuola dello Sport di Sport e Salute, di cui è responsabile Donatella Minelli all’interno dell’area Sport Impact diretta da Rossana Ciuffetti.

Questo l’intervento, anche in un buon italiano, della Ceo Souloukou: “Lo sport è una industria diversa, universale. Diversa dalle altre perché ogni stagione non è uguale all’altra. Anche quando vinci, la settimana dopo ricominci da zero. Ogni volta ci sono nuove sfide e nuovi obiettivi. Questo è uno stimolo enorme. Ma non basta la passione: servono impegno, disciplina costante e resilienza perché i risultati spesso non arrivano. Ma non abblate paura degli insuccessi”. La dirigente continua a lavorare sul progetto stadio a Pietralata ed è alla ricerca anche di un nuovo main sponsor per la maglia giallorossa.