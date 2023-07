Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Cinque centrocampisti in rosa, uno ancora da prendere, ma adesso la priorità per la Roma è assolutamente il centravanti. Tiago Pinto e Mourinho però monitorano la situazione e continuano a valutare i vari profili per cercare un ultimo rinforzo nel reparto della metà campo, un numero otto da affidare al tecnico e che abbia diverse caratteristiche da quelli già in rosa. Quindi dinamico, veloce, dotato di qualità nelle due fasi e che abbia anche la capacità di andare in porta e quindi dare gol alla squadra.

Il nome preferito inizialmente era quello di Frattesi, adesso invece è quello di Marcel Sabitzer. Ma se il primo – soprattutto un anno fa – aveva la Roma in testa (e nel cuore), la priorità del centrocampista austriaco è convincere Tuchel a dargli una chance. Quella che – seppur contro i dilettanti tedeschi del Rottach-Egern – Sabitzer è riuscito a sfruttare segnando nei 45 minuti giocati ben cinque reti. Insomma, un segnale di buona volontà e un invito al tecnico tedesco (arrivato dopo il suo prestito al Manchester United) a dargli una possibilità nel club bavarese.

Per ora Sabitzer pensa solo a questo, poi eventualmente posterà altri “buongiorno” social scritti in italiano. Se Tuchel decidesse di lasciarlo andare, a quel punto la Roma proverebbe un affondo sul ventinovenne, ma solamente in prestito. È un’operazione difficile, su questo non ci sono dubbi, per questo motivo la Roma sta valutando parallelamente anche il profilo di Renato Sanches del Paris Saint Germain: un’operazione decisamente più accessibile dal punto di vista economico grazie anche ai buoni rapporti tra i due club.

Il club francese lascerebbe andare il giocatore in prestito con riscatto, ma la Roma non è del tutto convinta del giocatore per i suoi numerosi infortuni muscolari. Valutazioni in corso, così come su Paredes che – secondo i media argentini – il Psg ha offerto anche alla Roma. Dominguez del Bologna invece piace ma costa tanto: non è una pista praticabile al momento.