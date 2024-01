Il Messaggero (G. Lengua) – La Roma è nona in classifica a cinque punti dal quarto posto, quattro sconfitte nella ultime sette partite, coppa compresa, non vince in trasferta da un mese e mezzo, è fuori dalla Coppa Italia e fatica a portare a casa uno scontro diretto. “Abbiamo toccato il fondo e magari più di così non si può andare”, ha detto Andrea Belotti sintetizzando la situazione. I risultati (peggior classifica negli ultimi 21 anni) che sta ottenendo la Roma, mettono inevitabilmente in discussione la figura di José Mourinho in un momento delicatissimo per il suo futuro.