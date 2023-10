José Mourinho ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del club in vista della gara di Europa League in programma stasera contro il Servette. Queste le sue parole:

“Vincere la prima partita fuori casa è importante, ti dà la sicurezza che non abbiamo avuto l’anno scorso quando abbiamo perso a Ludogorets. Dobbiamo continuare a vincere per metterti in una posizione confortevole. Questa è la prima di due in casa. Se riusciamo a vincerla, i 6 punti sono già una buona base di partenza”.