Il Messaggero (S. Carina) – Leggi Servette e il rischio di pensare già all’insidiosa trasferta di Cagliari prima della (seconda) sosta, è dietro l’angolo. Sconfitti dallo Slavia Praga nella prima partita del girone, partenza a rilento nel campionato svizzero, la squadra di Weiler, se non fosse per la vittoria contro il Losanna, si ritroverebbe mestamente nei bassifondi della classifica. C’è poco da scherzare, però.

Chi immaginava un turnover massiccio dovrà ricredersi: “Tre partite in 7 giorni si sentono e quindi qualcosa cambierò. Ma non sarà turnover totale perché vogliamo vincere la partita”. Spazio quindi a Svilar che ancora una volta, come a Tiraspol, sostituirà Rui Patricio. A meno che non venga dato spazio a Celik come “braccetto” di destra, conferma in vista per il trio Mancini-Cristante-Ndicka. Mediana affidata ad Aouar e Bove. Dybala riposerà mentre Lukaku partirà dal primo minuto: “Oltre ai dati, mi fido del feedback dei miei giocatori. Quindi partirò con Romelu, abbiamo fiducia”. Ad affiancarlo è pronto il ballottaggio tra El Shaarawy e Belotti.