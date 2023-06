La Gazzetta dello Sport – Niente patteggiamento. Così ha deciso il Tribunale Federale Nazionale prima dell’udienza di Mourinho per il caso Chiffi. Il tecnico portoghese e la Roma, deferiti dalla Procura Figc per la presunta violazione degli articoli 4 (mancata lealtà) e 23 (giudizi lesivi della reputazione) del CGS e per responsabilità oggettiva speravano in una sanzione pecuniaria, ma il Tfn ha ritenuto “non congrua l’ipotesi di patteggiamento presentata”. Giudizio rinviato all’udienza del 22 giugno sul deferimento di Mou per le accuse all’arbitro Chiffi dopo la gara col Monza (“L’arbitro più scarso che abbia mai incontrato”). La Procura voleva le scuse pubbliche di Mou, non arrivate.