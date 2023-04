Mourinho chiama Aldair. Il brasiliano: “Sono sempre a disposizione mister” – FOTO

Nella conferenza stampa al termine di Atalanta-Roma è stato Mourinho Show. Prima le dichiarazioni di stima e vicinanza dell’eterno capitano Francesco Totti, poi la risposta dello Special One: “Giochiamo bene o male, vinciamo o perdiamo, siamo sempre insieme fino alla fine. Per sabato magari potevi darci un aiuto, ma avrei più bisogno di Aldair che di te”. La Roma sabato affronterà il Milan, sarà assente Smalling e probabilmente anche Llorente in seguito all’infortunio rimediato proprio contro l’Atalanta. Non si fa attendere la risposta della leggenda brasiliana che con una storia Instagram scrive: “Come sempre a disposizione”.