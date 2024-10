Alessandro Nesta, tecnico del Monza, ha parlato dopo l’1-1 ottenuto contro la Roma. Queste le sue parole:

NESTA A DAZN

Cosa ne pensa della partita con la Roma?

Siamo un gruppo di lavoro importante. Oggi la squadra è partita così così, nel secondo tempo abbiamo fatto molto meglio. Dobbiamo tenere duro. Abbiamo otto giocatori fuori e spesso ci alleniamo con sei calciatori della Primavera.

Serve un cambio caratteriale?

Caratterialmente ci siamo. In queste partite abbiamo fatto sempre bene. L’impegno non è mai mancato. Ci manca un po’ di qualità in mezzo al campo e dobbiamo recuperare un po’ ma i ragazzi sono bravi e possiamo fare meglio, ci metto la mano sul fuoco.

Cosa si può cambiare quando rientreranno gli infortunati?

Ci possiamo permettere un centrocampista in più e un attaccante in meno. Ma vedremo più avanti cosa ci dirà il campionato. Adesso dobbiamo recuperare un po’ di uomini.

Come è avvenuta la decisione del ritiro?

I giocatori si sono auto mandati in ritiro. Sono giocatori e uomini importanti. Hanno capito la situazione. Non credo che nel 2024 serva a qualcosa punire i giocatori con il ritiro.

Come chiama Maldini? Si confronta con il padre Paolo?

Lo chiamo “Malda”, a volte mi viene da chiamarlo Paolo. È un ragazzo top, vedrete. No, non mi confronto con il padre. Divido dal personale ovviamente.