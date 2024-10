Alessandro Nesta, allenatore del Monza, ha parlato a pochi minuti dal match contro la Roma. Queste le sue parole:

NESTA A DAZN

Ti preoccupa la mancanza di pericolosità? 4 gol ma 35 tiri. Le avversarie sono state forti, sei preoccupato? A cosa hai lavorato?

Non guardo solo l’aspetto offensivo. Abbiamo preso anche tanti gol, dobbiamo trovare equilibrio. Ci è mancato qualcosa in casa per me, abbiamo avuto un calendario difficile, qualche partita è stata vinta dalle piccole, dobbiamo dare un segnale anche noi se vogliamo rimanere attaccati.

Turati ha un problema al dito che non ha risolto. Gli altri li conferma. Che garanzie le ha dato questa formazione titolare? Nonostante la sconfitta…

A Napoli abbiamo trovato un avversario molto forte. Ho qualche giocatore fuori, Mota che è rientrato da due giorni, non ho tantissimi a disposizione, in base a quello che ho in questo momento faccio le mie scelte, in base ai 90′.

La posizione di Pessina è dovuta al fatto che in mezzo al campo ci sono pochi giocatori? Ti manca quella qualità sulla trequarti?

Pessina è un giocatore di inserimento, da dietro diventa pericoloso, per aumentare l’aspetto offensivo, a volta giochiamo con centrocampo a 3, a volte con una punta in più. Sono scelte in base agli infortunati che ho avuto ma anche in base all’avversario.