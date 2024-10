Milan Djuric, calciatore del Monza, ha parlato a pochi minuti dal fischio d’inizio del match con la Roma. Queste le sue parole:

È stata una bella cosa fare il ritiro scelto, da voi giocatori, per togliervi dalle responsabilità. Che segnale avete dato? Come si affronta oggi la Roma?

È stata una scelta da parte della squadra. Volevamo passare del tempo insieme, in questo momento bisogna compattarci, sia la squadra, l’ambiente, lo staff, tutti. Penso che possa essere positivo. Oggi affrontiamo una partita difficile, una grande squadra, però cercheremo di dare, come sempre, anzi anche di più, di quello che abbiamo dato fino adesso.

A Napoli si è parlato tanto della gestione della palla lunga, o ogni tanto gestirlo il pallone sul corto. Tu in questo hai un ruolo da protagonista, come l’avete impostata oggi?

Oggi l’abbiamo impostata affrontando una squadra che viene a prenderci molto forte. Abbiamo affrontato delle situazioni durante la settimana, dobbiamo essere bravi ad alternare questa palla lunga a un fraseggio.

Tu sei migliorato molto a livello tecnico con la gestione della palla fuori dall’area di rigore. Questo è quello che ti mancava per essere un attaccante completo?

Sicuramente gli anni di gavetta ti danno una consapevolezza, ti fanno crescere e migliorare. Io durante la settimana do sempre il massimo in quello che è nelle mie possibilità uno può fare sempre dei passi avanti. C’è ancora molto da migliorare e cercherò di farlo come sempre.