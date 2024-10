Ivan Juric, tecnico della Roma, ha parlato dopo il pareggio contro il Monza. Queste le sue parole:

JURIC A DAZN

La più bella prestazione dal suo arrivo. Cosa ne pensa della prestazione?

Sono d’accordo. Abbiamo fatto una bellissima prestazione sia a livello difensivo sia a livello di gioco, abbiamo creato tantissime occasioni da gol. Unico neo è il fatto che quando arrivi 7-8 volte davanti alla porta devi fare più gol. Abbiamo concesso tre tiri al Monza. La squadra ha interpretato in modo eccellente. Vedo tanti margini di miglioramento. Ho visto belle cose e sono molto soddisfatto dalla prestazione, molto deluso dal risultato e dal rigore non fischiato perché i ragazzi e la gente che ci sostiene se lo meritano.

Soulè a tratti gli ha fatto complimenti e a tratti gli ha chiesto più coinvolgimento…

Ha fatto una buona gara. A tratti si intravede che può fare cose importanti, a tratti può fare meglio come tutti i giovani. Oggi tutti molto positivi, mi dispiace per El Shaarawy. Baldanzi e Pisilli sono entrati con tantissima energia, così come Zalewski. Ci hanno dato tanto.

Sarà il momento dei primi bilanci con lo staff. Quali sono state le difficoltà fino ad oggi? E le priorità su cui lavorare?

La mia idea è che la squadra ha alzato il livello. Abbiamo tantissimi margini di miglioramento. La squadra percepisce quello che chiedo. Non è facile a livello di ambiente. La squadra ha voglia di cambiare la situazione e anche oggi lo ha dimostrato. Vogliamo cambiare i fischi in applausi. Lavorano tantissimo, con tanta concentrazione. Vedo tanti margini di miglioramento.

Sull’intensità a tratti siete stati devastanti, poi avete calato ed è venuto fuori il Monza. Si può migliorare lì?

Oggi la nostra unica difficoltà era il lancio lungo su Djuric, poi arrivavano i loro tagli. Oggi abbiamo finito la partita in crescendo. Eravamo superiori. Poi ci vuole ancora un po’ per certi particolari. La squadra era molto intensa, tranne qualcuno che ha fatto cinque partite come Celik e Angelino. Dobbiamo recuperare bene dagli sforzi, vedo molto positiva la situazione. Da tre punti siamo dieci e guardiamo con molta fiducia il futuro.

JURIC A SKY SPORT

Non so se vuole partire dal match o dall’episodio del rigore commentato da Ghisolfi…

Penso che la mia Roma abbia fatto una grande partita, creando tantissime palle gol ed era da tanto che non lo vedevamo. Sicuramente bisogna diventare più bravi e metterla dentro, ma abbiamo concesso molto poco. Tutto il resto penso sia nello sviluppo del gioco, ho visto una bellissima Roma, normalmente questa partita la vinci, in questo momento gira un po’ così e il rigore completa l’opera. Per me comunque è una prestazione di alto livello.

Cosa si poteva evitare sul gol dell’1-1?

Quando subisci gol fai un errore, magari serviva fare una diagonale in più, dispiace perché oggi abbiamo fatto pochissimi errori.

Tanta fatica per sbloccarla, dopo il vantaggio subite gol dopo pochi minuti. Forse è questo quello che ti ha fatto più rabbia?

Capita, ma non abbiamo cambiato atteggiamento, non avevamo la sensazione dalla panchina di poter prendere gol. Poi abbiamo ricominciato a creare occasioni fatte bene, dispiace non vincere questo tipo di partite, nessuno ha messo in difficoltà il Monza come noi. Poi bisogna essere lucidi nell’ultimo passaggio, ci è mancata l’occasione finale perché abbiamo creato tantissimo.

Un piccolo bilancio di queste prime settimane? Cosa dobbiamo aspettarci ora?

Abbiamo fatto sette punti in campionato ma erano giusti nove, secondo me abbiamo alzato il livello. La squadra gioca bene, si esprime bene, vedo tantissime belle cose. La squadra ha potenziale, con giovani su cui si può lavorare e la vecchia guardia. Tutti possono alzare il livello ma io vedo cose giuste, oggi abbiamo sofferto solo i lanci avanti per Djuric ma tutti li soffrono. È rientrato anche Zalewski, abbiamo un bel mix e secondo me si può fare un grandissimo lavoro.

JURIC IN CONFERENZA STAMPA

Era da un po’ di tempo che non si sentiva un dirigente della Roma, in questo caso Ghisolfi, esprimersi in questi toni dopo una partita, la sua tesi sul rigore?

Ha già parlato il direttore, ha parlato chiaro e parlano le immagini. A volte è difficile accettare questo tipo di decisioni ma ha detto tutto il direttore.

E’ giusto che un arbitro di Roma abbia arbitrato Monza-Roma?

Su questo non rispondo.

La Roma ha avuto tantissime occasioni da gol: come si allena la ferocia sotto porta? Aveva preparato i due cambi fatti sull’1-1 prima del pareggio, perché li ha confermati?

La Roma ha fatto una grande partita di controllo con tantissime occasioni da gol e concedendo poco al Monza. Il primo tempo è stato in totale controllo da parte nostra, nel secondo tempo loro volevano pressare di più ma facendolo abbiamo avuto più spazi e due gol a tu per tu e in una abbiamo segnato. È il rischio di quando pressi alto e noi lo abbiamo sfruttato. La squadra mi ha soddisfatto in tutto, mi dispiace per il risultato e per il rigore non dato. Oggi abbiamo alzato il livello dei passaggi di qualità, il portiere è stato bravissimo ma bisogna accettarlo. Bisogna alzare il livello di tiro e di tecnica ma anche di sana rabbia, di voglia di chiudere tutte queste azioni create oggi. I cambi? Ero contento, Celik e Angelino hanno giocato tutte le cinque partite. Oggi devo ringraziarli, hanno giocato con intensità per tutte le cinque partite, abbiamo deciso di non metterli a rischio. Questa era la mia idea, poi negli ultimi minuti abbiamo messo Shomurodov e Baldanzi quinto.

La squadra ha dato l’idea che stesse meglio dal punto di vista fisico dopo le precedenti partite. Ha apportato delle modifiche a livello atletico? La Roma fa sempre un errore difensivo, come si può curare?

In queste cinque partite la Roma ha alzato il livello nel gioco, nell’aggressività e nell’approccio della partita. Abbiamo visto una Roma completa su tante cose, piacevole da vedere per come aggrediva e giocava. Di questo sono molto soddisfatto. Anche il modo di giocare le partite ti porta ad alzare il livello di condizione, anche una partita diventa allenante. Abbiamo fatto riposare qualche giocatore giovedì e abbiamo fatto lavori specifici giusti per mantenere questo livello. E oggi abbiamo alzato il livello sia nel gioco sia nel fisico. Dobbiamo crescere e diventare più rabbiosi, più bestie in un certo senso. Ci sono momenti in cui non è tutto dominio. Vai in vantaggio e hai la sensazione che finalmente l’hai sbloccata dopo aver sbagliato 7-8 palle gol, ma dobbiamo iniziare a mettere anche un po’ di sana ignoranza e cattiveria.

Le condizioni di El Shaarawy? Il suo infortunio ha avuto conseguenze negative sul match?

Meno male che abbiamo Zalewski, solo ieri abbiamo saputo di poterlo usare. E siamo contenti perché ha fatto una buona gara, ha fatto tante cose interessanti. Vediamo cos’è successo a Stephan, sarebbe una grave perdita perderlo. Mi dispiacerebbe tanto perderlo in questo momento. Vedremo, non bisogna anticipare.

Come si azzera la frustrazione dopo un pareggio che non sarebbe dovuto essere un pareggio per quanto visto sul campo?

Se giocheremo così faremo tanta strada. Queste sono partite di alto livello, so quanta difficoltà hanno avuto le altre squadre contro il Monza. Abbiamo fatto una grandissima partita, se giochiamo così possiamo fare bellissime cose. Dobbiamo fare più gol e nei momenti più decisivi bisogna essere più bast***i, più tosti per non farci sfuggire queste partite. Il rigore non dato è scandaloso, siamo tutti d’accordo. Non è una cosa bella pareggiare questa partita”.