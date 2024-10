Monza-Roma, Ghisolfi furioso: “Step on foot su Baldanzi? Rigore chiaro, vogliamo rispetto. Perché il VAR non è intervenuto?”

Florent Ghisolfi, dt della Roma, è intervenuto nel post partita del match contro il Monza. Queste le sue parole:

GHISOLFI A SKY

“Quanto successo oggi è inaccettabile, è un rigore chiaro. Perché il VAR non è intervenuto? Esigo rispetto per tutti: i calciatori, il mister e i nostri tifosi. C’è molta frustrazione negli spogliatoi per quello che è successo”

Vi ha spiegato qualcosa l’arbitro?

Per il momento no, ma appena possibile chiederemo come mai abbia preso una decisione del genere che non comprendiamo.

GHISOLFI A DAZN

“Non sono solito venire a piangere e ridire dell’arbitraggio. E’ inaccettabile, tutti abbiamo visto l’episodio di Baldanzi. Facciamo fatica a capire l’accaduto e a capire perché non sia intervenuto il VAR. Vogliamo rispetto per i tifosi e per la Roma”.

Cosa vi siete detti all’interno?

Baldanzi è furibondo, sa bene il fallo che ha subito. Siamo persone pacate e rispettose, ma non per questo meritiamo meno rispetto.