Tommaso Baldanzi, calciatore della Roma, ha parlato dopo l’1-1 contro il Monza. Queste le sue parole:

BALDANZI A DAZN

Sul mancato rigore…

Penso sia chiaro. Mi pesta il piede, l’arbitro mi ha detto che prima salta e poi mi pesta. Ma io non potevo saperlo, prima mi pesta e poi salta. Per me è rigore. Non dipende solo da quello la nostra prestazione, potevamo vincere la partita anche senza quell’episodio. Ma quello per me è rigore.

Ti stanno provando in tutti i ruoli. So che non mi risponderai, ma qual è la tua posizione preferita?

Forse sulla trequarti, ma anche da mezz’ala mi trovo molto bene. Oggi dovevo attaccare per cercare di far gol, cerco sempre di dare il massimo per raggiungere gli obiettivi che abbiamo.

C’è voluto un periodo di adattamento, ma quest’anno sembra che tu abbia più fiducia nei tuoi mezzi. C’è stato un momento del click mentale?

Non in particolare, ma adesso sto bene. Ho fatto un buon inizio di campionato. Devo continuare così ma dobbiamo cercare di portare a casa più punti. Dobbiamo raccogliere quello che meritiamo.

BALDANZI A SKY SPORT

Cosa vi va stretto stasera? Che cosa è mancato per vincere?

Abbiamo avuto tantissime occasioni e bisognava sfruttarle meglio ma abbiamo giocato bene, siamo riusciti ad arrivare tante volte al tiro che non è scontato. Abbiamo preso gol su una delle pochissime occasioni che hanno avuto e questo è un peccato. Dobbiamo essere più precisi per portare i tre punti che oggi ci servivano.

Ci racconti l’episodio del rigore? Che cosa ti ha detto l’arbitro?

L’episodio mi sembra chiarissimo, mi ha detto che prima salta e poi mi pesta ma non mi sembra, è il contrario. Per me è rigore tutta la vita, poi non è il mio lavoro, dovevamo vincere anche senza questo episodio, ma è chiaro.