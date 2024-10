L’amministratore delegato del Monza, Adriano Galliani, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Calciomercato.it in merito alla sfida contro la Roma e si è soffermato sul rigore non assegnato ai giallorossi per il fallo su Baldanzi, che nelle ultime ore sta destando parecchie polemiche. Queste le sue parole a riguardo:

La partita contro la Roma?

“Risultato importantissimo, fondamentale. Ieri c’era lo spirito giusto”.

Le critiche della Roma all’arbitro per il contatto Baldanzi-Kyriakopoulos?

“Io ho tanti anni di esperienza, non commento le critiche degli altri. Comunque l’AIA ha detto che non era rigore“.